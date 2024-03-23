Рябыкин: в серии СКА и «Автомобилиста» основная борьба впереди

Бывший главный тренер «Авангарда» и «Витязя» Дмитрий Рябыкин заявил, что не удивится, если команда из Санкт-Петербурга сумеет вытащить серию.

«СКА никак не заслужил поражения в серии с «сухим» счетом, поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что питерцы добились победы в четвертой игре серии. Сегодня СКА сыграл более внимательно и настырно, больше лез на ворота, создавал моменты, дорожил шайбой и заслуженно вернул серию в Санкт-Петербург. Пока все же преимущество у «Автомобилиста», ему для выхода в полуфинал нужна еще дна победа. Но все мы знаем, что последний шаг он порой бывает самым сложным. Отметил бы уверенную игру армейцев в меньшинстве — семь раз у соперника было численное преимущество, в то время как СКА дважды играл в большинстве. Послезавтра матч в Санкт-Петербурге. Игра будет тяжелая для обеих команд. В этой серии вся основная борьба еще впереди и не удивлюсь, если СКА сможет ее вытащить. Потенциал у команды есть» — сказал Рябыкин «Чемпионату».

Сегодня в Екатеринбурге, в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Гагарина СКА одержал первую победу над «Автомобилистом» со счётом 5:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу екатеринбургского клуба.