Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков сделал 47 сейвов в матче с «Автомобилистом» и установил личный рекорд сезона

Серебряков сделал 47 сейвов в матче с «Автомобилистом» и установил личный рекорд сезона
Комментарии

Сегодня в Екатеринбурге прошёл матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды гостей.

Голкипер петербуржцев Никита Серебряков отразил 47 бросков, помог своей команде одержать победу и установил личный рекорд сезона-2023/2024 по количеству сейвов за матч.

Отметим, что екатеринбургский клуб почти в два раза превзошёл соперника по количеству бросков в створ. Статистика по матчу: 49-26.

Эта победа стала первой для подопечных Романа Ротенберга в текущей четвертьфинальной серии. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». Соперники вернутся в Санкт-Петербург на пятый матч серии.

Материалы по теме
Р. Ротенберг: СКА больше всех в КХЛ играет в меньшинстве. У меня такое впервые в жизни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android