Серебряков сделал 47 сейвов в матче с «Автомобилистом» и установил личный рекорд сезона

Сегодня в Екатеринбурге прошёл матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Автомобилист» принимал СКА. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу команды гостей.

Голкипер петербуржцев Никита Серебряков отразил 47 бросков, помог своей команде одержать победу и установил личный рекорд сезона-2023/2024 по количеству сейвов за матч.

Отметим, что екатеринбургский клуб почти в два раза превзошёл соперника по количеству бросков в створ. Статистика по матчу: 49-26.

Эта победа стала первой для подопечных Романа Ротенберга в текущей четвертьфинальной серии. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Автомобилиста». Соперники вернутся в Санкт-Петербург на пятый матч серии.