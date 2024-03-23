Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» нанёс всего три броска по воротам Варламова за период и забил гол

«Виннипег» нанёс всего три броска по воротам Варламова за период и забил гол
Комментарии

В данный момент в Нью-Йорке проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местным «Айлендерс» и «Виннипег Джетс». Идёт третий период, счёт 6:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Клаттербак – 05:22     2:0 Клаттербак (Мартин, Романов) – 08:50     2:1 Наместников (Бэррон, Демело) – 11:20     3:1 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 15:47     4:1 Фэшинг (Барзал, Пулок) – 21:51     5:1 Барзал (Фэшинг, Добсон) – 29:11     6:1 Ли (Барзал, Фэшинг) – 35:32     6:2 Эпплтон (Элерс, Моррисси) – 47:37    

После первого игрового отрезка «Виннипег» проигрывал уже 1:3. За 20 минут гости смогли нанести всего 3 броска в створ ворот Семёна Варламова, один из которых оказался голевым. Автором заброшенной шайбы стал российский форвард Владислав Наместников.

Сейчас «Айлендерс» занимают 10 место в Западной конференции и борются с «Вашингтон Кэпиталз», которые обгоняют их на одну позицию, за попадание в плей-офф. У «Нью-Йорка» 73 очка после 69 игр. У «столичных» 77 очков после такого же количества встреч.

«Виннипег» находится на четвёртой строчке в Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android