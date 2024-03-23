«Виннипег» нанёс всего три броска по воротам Варламова за период и забил гол
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В данный момент в Нью-Йорке проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местным «Айлендерс» и «Виннипег Джетс». Идёт третий период, счёт 6:1 в пользу хозяев льда.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3-й период
6 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Клаттербак – 05:22 2:0 Клаттербак (Мартин, Романов) – 08:50 2:1 Наместников (Бэррон, Демело) – 11:20 3:1 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 15:47 4:1 Фэшинг (Барзал, Пулок) – 21:51 5:1 Барзал (Фэшинг, Добсон) – 29:11 6:1 Ли (Барзал, Фэшинг) – 35:32 6:2 Эпплтон (Элерс, Моррисси) – 47:37
После первого игрового отрезка «Виннипег» проигрывал уже 1:3. За 20 минут гости смогли нанести всего 3 броска в створ ворот Семёна Варламова, один из которых оказался голевым. Автором заброшенной шайбы стал российский форвард Владислав Наместников.
Сейчас «Айлендерс» занимают 10 место в Западной конференции и борются с «Вашингтон Кэпиталз», которые обгоняют их на одну позицию, за попадание в плей-офф. У «Нью-Йорка» 73 очка после 69 игр. У «столичных» 77 очков после такого же количества встреч.
«Виннипег» находится на четвёртой строчке в Восточной конференции.
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