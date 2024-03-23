«Виннипег» нанёс всего три броска по воротам Варламова за период и забил гол

В данный момент в Нью-Йорке проходит матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местным «Айлендерс» и «Виннипег Джетс». Идёт третий период, счёт 6:1 в пользу хозяев льда.

После первого игрового отрезка «Виннипег» проигрывал уже 1:3. За 20 минут гости смогли нанести всего 3 броска в створ ворот Семёна Варламова, один из которых оказался голевым. Автором заброшенной шайбы стал российский форвард Владислав Наместников.

Сейчас «Айлендерс» занимают 10 место в Западной конференции и борются с «Вашингтон Кэпиталз», которые обгоняют их на одну позицию, за попадание в плей-офф. У «Нью-Йорка» 73 очка после 69 игр. У «столичных» 77 очков после такого же количества встреч.

«Виннипег» находится на четвёртой строчке в Восточной конференции.