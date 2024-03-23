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«Виннипег» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Наместников отметился голом

«Виннипег» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Наместников отметился голом
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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местным «Айлендерс» и «Виннипегом Джетс». Со счётом 6:3 победу одержали хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Клаттербак – 05:22     2:0 Клаттербак (Мартин, Романов) – 08:50     2:1 Наместников (Бэррон, Демело) – 11:20     3:1 Палмьери (Нельсон, Хорват) – 15:47     4:1 Фэшинг (Барзал, Пулок) – 21:51     5:1 Барзал (Фэшинг, Ли) – 29:11     6:1 Ли (Барзал, Фэшинг) – 35:32     6:2 Эпплтон (Элерс, Моррисси) – 47:37     6:3 Перфетти – 57:50    

В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили: Кайл Палмьери, Хадсон Фэшинг, Мэтью Барзал, Андрес Ли, на счету Кэла Клаттербака дубль. Российский защитник Александр Романов сделал результативную передачу, а голкипер Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 33 броска из 36.

У «Виннипега» отличились Владислав Наместников, Мэйсон Эпплтон и Коул Перфетти.

В текущем сезоне на счету Романова 58 очков в 68 играх, а у Наместникова 33 очка в 66 встречах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейчас «Айлендерс» занимают 10 место в Западной конференции и борются с «Вашингтон Кэпиталз», которые обгоняют их на одну позицию, за попадание в плей-офф. У «Нью-Йорка» 73 очка после 69 игр. У «столичных» 77 очков после такого же количества встреч.

«Виннипег» находится на четвёртой строчке в Восточной конференции.

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