«Виннипег» проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ, Наместников отметился голом

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В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между местным «Айлендерс» и «Виннипегом Джетс». Со счётом 6:3 победу одержали хозяева льда.

В составе «Нью-Йорка» шайбы забросили: Кайл Палмьери, Хадсон Фэшинг, Мэтью Барзал, Андрес Ли, на счету Кэла Клаттербака дубль. Российский защитник Александр Романов сделал результативную передачу, а голкипер Семён Варламов, защищавший ворота «Айлендерс», отразил 33 броска из 36.

У «Виннипега» отличились Владислав Наместников, Мэйсон Эпплтон и Коул Перфетти.

В текущем сезоне на счету Романова 58 очков в 68 играх, а у Наместникова 33 очка в 66 встречах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сейчас «Айлендерс» занимают 10 место в Западной конференции и борются с «Вашингтон Кэпиталз», которые обгоняют их на одну позицию, за попадание в плей-офф. У «Нью-Йорка» 73 очка после 69 игр. У «столичных» 77 очков после такого же количества встреч.

«Виннипег» находится на четвёртой строчке в Восточной конференции.