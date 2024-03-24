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Макдэвид повторил достижение Кросби и Кучерова среди действуюших игроков НХЛ

Макдэвид повторил достижение Кросби и Кучерова среди действуюших игроков НХЛ
Коннор Макдэвид
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал ассистентский хет-трик, приняв участие в каждом из голов своей команды в этом матче. Примечательно, что все три результативные передачи канадец исполнил в третьем периоде. Таким образом Макдэвид восьмой раз за карьеру в НХЛ сделал три результативные передачи в одном периоде.

Благодаря этому Макдэвид повторил достижение Сидни Кросби и Никиты Кучерова среди действующих игроков НХЛ. Капитан «Питтсбург Пингвинз» и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» также по восемь раз трижды ассистировали партнёрам за один период в НХЛ. На первом же месте в этой номинации среди продолжающих карьеру в НХЛ хоккеистов находится форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём (12).

Напомним, что шведский нападающий столичной команды на данный момент не объявлял о завершении карьеры.

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