Кучеров установил новый личный рекорд по серии с очками в сезоне НХЛ

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Тампа-Бэй». Победу в овертайме одержали «Кингз» со счётом 4:3 ОТ.

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился по ходу матча результативной передачей. Таким образом, Кучеров набрал очки в 13-м матче кряду и установил новый личный рекорд по продолжительности очковой серии в сезонах НХЛ.

Напомним, российский форвард продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ со 123 (41+82) очками в 69 матчах. На втором месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо», в активе которого 119 (43+76) очков. На третьей строчке — форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 115 (26+89) очков.