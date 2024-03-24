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Сергей Бобровский совершил потрясающий сейв в овертайме матча с «Рейнджерс»

В ночь с 23 на 24 марта мск на льду нью-йоркского «Мэдисон Сквер Гарден» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Рейнджерс» победили «Флориду Пантерз» в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

В овертайме потрясающее спасение совершил вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Россиянин отразил бросок в упор нападающего «Рейнджерс» Криса Крайдера, который бросал, казалось бы, уже в пустой угол. Бобровский выбросил клюшку и сумел переместиться и отразить потенциально победный бросок в матче.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Бобровский отразил 34 из 37 бросков по воротам в матче. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 32 победы в 51 матче с процентом отражённых бросков 91,6%.