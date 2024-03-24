Мышкин: вратари московского «Динамо» не играли и выручали, а работали и обозначали

Легендарный голкипер сборной СССР, экс-тренер вратарей сборной России Владимир Мышкин заявил, что в серии между московским «Динамо» и «Трактором» ключевым оказался вратарский фактор. Специалист отметил нестабильную игру голкиперов бело-голубых по ходу всего сезона.

«Весь чемпионат складывалось впечатление, что вратари «Динамо» не играют и выручают, а работают и обозначают. Не увидел какого-то вратарского настроения, ребята были зажаты, словно бы отбывали трудовую повинность. Но ведь хоккей — это прежде всего игра! Посмотрите, как провёл серию голкипер «Трактора» Фукале! Да, были какие-то ошибки, но сколько он выручал, как заряжал команду своей уверенностью и «спасениями» в самые ответственные моменты матчей. Словом, вратарский фактор стал, наверное, ключевым в серии.

Если бы не вратари, серия «Динамо» — «Трактор» могла сложиться по-другому? Дело в том, что хорошая игра у «Динамо» на каких-то отрезках была. Особенно у первого звена, у большинства. К сожалению, не хватило командной заряженности и баланса. Да, у «Трактора» был порядок в воротах. Но при этом именно «Трактор» больше хотел победить», — цитирует Мышкина Russia-Hockey.ru.

Напомним, серия между «Динамо» и «Трактором» завершилась победой челябинцев в четырёх матчах. За четыре матча противостояния голкиперы бело-голубых Илья Коновалов и Максим Моторыгин на двоих пропустили 17 шайб. Их оппонент Зак Фукале из «Трактора» провёл полностью все четыре матча и пропустил 12 шайб.