Новиков: от СКА немного завышены ожидания, это не «Красная машина»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что специалисты и болельщики немного завысили ожидания от выступления СКА в текущем сезоне. Петербургский клуб испытывает трудности во втором раунде плей-офф в серии с «Автомобилистом», уступая екатеринбургскому клубу со счётом 1-3.

«Что касается СКА, я думаю, что от команды немного завышены ожидания. Да, это неплохая, можно сказать, хорошая команда, но это не «Красная машина» Тихонова. При всём уважении к истории Ленинграда и Санкт-Петербурга это надо учитывать.

Уровень команд выровнялся. Одни хорошо играют чемпионат, и их не хватает на плей-офф. Другие играют плей-офф, а в чемпионате не прыгают выше головы. СКА не ожидал, что столкнётся с таким сопротивлением от «Автомобилиста». Может так получиться, что это Рубикон для них. Если они пройдут «Автомобилист», то у них может открыться дорога на самый верх», – цитирует Новикова Metaratings.

Пятый матч серии пройдёт завтра, 25 марта, в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Все вырученные средства с продажи билетов на этот матч пойдут на помощь жертвам трагедии, случившейся в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта.