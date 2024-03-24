Хоккеист-любитель из Ярославля погиб при трагедии в «Крокус Сити Холле»

Любительская хоккейная лига из Ярославля сообщила, что игрок команды «Балтика» Алексей Рудницкий стал жертвой трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«В концертном зале «Крокус Сити Холл» погиб наш друг, Алексей Рудницкий – игрок хоккейного клуба «Балтика».

Лига выражает соболезнования родным и близким Алексея», — написала пресс-служба лиги в соцсетях.

Вечером 22 марта в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошла стрельба, прогремел взрыв и возник масштабный пожар. По данным Следственного комитета РФ, по итогам трагедии есть много жертв и пострадавших.

Также среди пострадавших был юный воспитанник хоккейной академии «Олимпийская деревня-80».