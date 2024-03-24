«Виннипег» перебросал «Вашингтон» 11-3 во втором периоде матча НХЛ

В данный момент на «Кэпитал Уан-Арене» в США проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпитлаз» и «Виннипег Джетс». После второго периода счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Во втором игровом отрезке «Джетс» почти в четыре раза превзошли «столичных» по количеству бросков в створ: 11 против трёх.
После первого периода статистика была практически равная: восемь бросков на счету «Кэпиталз» и девять у «Виннипега». Таким образом, общее количество за матч на данный момент такое: 20-11.
Напомним, в случае сегодняшней победы, «Вашингтон» может войти в зону плей-офф. Сейчас команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 77 очков после 69 игр. «Детройт Ред Уингз», который выше их на одну позицию, имеет в своём активе 78 очков после 71 встречи.
- 24 марта 2024
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