Овечкин сравнялся с Ягром по количеству сезонов с 25+ голами

Вечером 24 марта «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:0.

На счету Александра Овечкина две заброшенные шайбы. Таким образом, у российского форварда теперь 26 голов в текущем сезоне НХЛ.

Это позволило Овечкину выйти на второе место в истории лиги по количеству сезонов с 25+ голами и сравняться с Яромиром Ягром. Теперь у обоих игроков их 18.

Всего теперь у нападающего «Вашингтона» 848 шайб в карьере. До рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забить 46 голов.

Теперь в активе «Вашингтона» 79 очков после 70 игр. Эта победа позволила ему обойти «Детройт Ред Уингз» в Восточной конференции и подняться в зону плей-офф.