Эмоции Александра Овечкина после дубля в ворота «Виннипега». Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». «Столичные» одержали победу со счётом 3:0.

Обе шайбы Овечкин забросил в третьем периоде. «Чемпионат» предлагает посмотреть, как Овечкин отпраздновал второй гол в ворота «Виннипег Джетс».

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Также в составе «столичных» заброшенной шайбой отметился защитник Джон Карлсон. Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен отразил 27 бросков и оформил «сухарь».

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 79 очков после 70 игр. Команда обошла «Детройт Ред Уингз» и поднялась в зону плей-офф в Восточной конференции. «Виннипег» находится на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка за 70 матчей.