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Эмоции Александра Овечкина после дубля в ворота «Виннипега». Видео

Эмоции Александра Овечкина после дубля в ворота «Виннипега». Видео
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Виннипег Джетс». «Столичные» одержали победу со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Карлсон (Пасиоретти, Оши) – 41:21 (pp)     2:0 Овечкин (Макмайкл) – 43:36     3:0 Овечкин (Строум, Оши) – 52:00    

Обе шайбы Овечкин забросил в третьем периоде. «Чемпионат» предлагает посмотреть, как Овечкин отпраздновал второй гол в ворота «Виннипег Джетс».

ВИДЕО

Также в составе «столичных» заброшенной шайбой отметился защитник Джон Карлсон. Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен отразил 27 бросков и оформил «сухарь».

«Вашингтон Кэпиталз» набрал 79 очков после 70 игр. Команда обошла «Детройт Ред Уингз» и поднялась в зону плей-офф в Восточной конференции. «Виннипег» находится на четвёртой строчке в Западной конференции, набрав 93 очка за 70 матчей.

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