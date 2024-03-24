Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свою продолжительную голевую серию. Капитан «столичных» оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (3:0). Благодаря этому Овечкин продлил свою голевую серию до пяти встреч. За этот отрезок форвард забросил восемь шайб.

«Не знаю. Шайба заходит в ворота. Ты находишь пути для броска. И да, клюшки тоже», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 24 марта, на «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда.