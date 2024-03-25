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Кросби обошёл Гретцки по количеству голов за один клуб НХЛ

Кросби обошёл Гретцки по количеству голов за один клуб НХЛ
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В США на стадионе «Болл-Арена» завершился матч матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Колорадо Эвеланш» и «Питтсбург Пингвинз». В овертайме со счётом 5:4 победу одержали хозяева льда.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Пульюярви (Смит, Кросби) – 07:53     0:2 Раст (Кросби) – 15:11     0:3 Кросби (Пуустинен) – 33:47     0:4 Жозеф (Кросби, Летанг) – 35:40     1:4 Уокер (Колтон, Вуд) – 36:05     2:4 Тренин (Дьюхейм) – 39:30     3:4 Друен (Маккиннон, Тэйвз) – 43:32     4:4 Маккиннон (Друен, Тэйвз) – 55:22     5:4 Друен (Макар, Маккиннон) – 60:54    

Лидер гостевой команды Сидни Кросби набрал четыре очка в этой встрече, одно из них — заброшенная шайба.

Таким образом, на счету канадского хоккеиста стало 584 шайбы за «Питтсбург Пингвинз», что позволило ему обогнать Уэйна Гретцки (583) по количеству шайб за один клуб.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Александру Овечкину — 848 шайб за «Вашингтон Кэпиталз». В топ-3 также входят Горди Хоу (786 за «Детройт») и Стив Айзерман (692 за «Детройт»).

Далее идут Марио Лемье (690, «Питтсбург») и Джо Сакик (625, «Квебек Нордикс»/«Колорадо Эвеланш»). Шестым идёт Бобби Халл (604, «Чикаго Блэкхоукс»). После него теперь располагается Кросби.

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