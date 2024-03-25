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«Айлендерс» с Сорокиным проиграли «Дэвилз» в матче НХЛ

«Айлендерс» с Сорокиным проиграли «Дэвилз» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Хьюз) – 20:38 (pp)     0:2 Хьюз (Майер, Братт) – 22:57     0:3 Хольц (Немец) – 26:12     0:4 Тирни (Хаула, Баль) – 55:51    

В составе победителей забивали Тимо Майер, Джек Хьюз, Александер Хольц и Крис Тирни.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 25 сейвов. Защитник Александр Романов не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Айлендерс» потерпели седьмое поражение за последние восемь матчей. «Дэвилз», в свою очередь, одержали третью победу за последние четыре матча.

В следующем матче «Айлендерс» встретятся с «Флоридой Пантерз», а «Дэвилз» проведут матч с «Торонто Мэйпл Лифс».

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