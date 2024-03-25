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Оттава Сенаторз — Эдмонтон Ойлерз, 5:3 как сыграли, кто победил, результат матча НХЛ 25 марта

Гол Драйзайтля и передачи Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Оттавой»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Экхольм, Бушар) – 03:49     1:1 Чикран (Батерсон, Штюцле) – 05:37 (pp)     1:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 21:38 (pp)     1:3 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 23:34 (pp)     2:3 Штюцле (Жозеф, Бреннстрём) – 24:48     3:3 Батерсон (Ткачук, Штюцле) – 36:30 (pp)     4:3 Чикран (Батерсон, Ткачук) – 56:57 (pp)     5:3 Келли (Жиру) – 59:22    

В составе победителей дубль оформил Джейкоб Чикран и ещё по разу отличились Тим Штюцле, Дрейк Батерсон и Паркер Келли. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Эдмонтон» забивали Адам Хенрик, Леон Драйзайтль и Зак Хайман. Нападающий Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Оттава» одержала вторую победу подряд. «Эдмонтон», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду. В следующем матче «Оттава» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Виннипег Джетс».

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