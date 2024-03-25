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Гол Драйзайтля и передачи Макдэвида не спасли «Эдмонтон» от поражения в матче с «Оттавой»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей дубль оформил Джейкоб Чикран и ещё по разу отличились Тим Штюцле, Дрейк Батерсон и Паркер Келли. Российский защитник Артём Зуб завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

За «Эдмонтон» забивали Адам Хенрик, Леон Драйзайтль и Зак Хайман. Нападающий Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Оттава» одержала вторую победу подряд. «Эдмонтон», в свою очередь, потерпел второе поражение кряду. В следующем матче «Оттава» встретится с «Баффало Сэйбрз», а «Эдмонтон» проведёт матч с «Виннипег Джетс».