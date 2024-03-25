Райнхарт стал вторым игроком в истории «Флориды» после Буре, забившим 50 голов за сезон

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Канадский форвард «Пантерз» Сэм Райнхарт отличился по ходу матча двумя заброшенными шайбами. Таким образом в активе нападающего теперь 50 голов и 33 результативные передачи в нынешнем сезоне НХЛ. Лишь одному игроку в истории клуба удавалось достичь отметки в 50 голов в одной регулярке, это был российский форвард Павел Буре, он делал это дважды — 59 шайб в сезоне-2000/2001 и 58 шайб в сезоне-1999/2000.

«Филадельфия» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 81 очко в 72 матчах. «Флорида» занимает второе место на Востоке, набрав 97 очков в 71 встрече.