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Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Торнтона и Гретцки

Коннор Макдэвид повторил редкое достижение Торнтона и Гретцки
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Звёздный нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами. В его активе теперь 26 заброшенных шайб и 91 результативная передача в нынешнем сезоне НХЛ. Он стал первым игроком с сезона-2006/2007, которому удалось покорить отметку в 90 ассистов в одной регулярке. Тогда это удалось Джо Торнтону.

Макдэвид также стал первым игроком «Ойлерз» после Уэйна Гретцки, которому покорилась отметка в 90 ассистов. Легендарный канадец взял эту планку в сезоне-1997/1998.

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