Будущее Квартальнова и оценка ведущим игрокам. Всё главное о сезоне минского «Динамо»

Минское «Динамо» заняло восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде Кубка Гагарина уступило московским одноклубникам (2-4 в серии). Итоги завершившегося для «зубров» сезона в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» подвёл генеральный директор клуба Артём Каркоцкий. Он же рассказал о дальнейшей судьбе главного тренера Дмитрия Квартальнова и оценил игру ведущих хоккеистов команды.

«С каждым сезоном «Динамо» прогрессирует, растут и амбиции»

— Как оцените выступление минского «Динамо» в нынешнем сезоне?

— Сезон получится ярким и интересным. В регулярке команда показывала атакующий хоккей, обновила рекорд по голам и вышла в положительный баланс по разнице заброшенных и пропущенных шайб.

Было много волевых побед, в том числе над грандами лиги. Но для нас особенно важно, что заметную роль играли молодые белорусские хоккеисты. Многие уже стали выходить на лидирующие роли. Это главный итог.

— Можно ли сказать, что задача на сезон-2023/2024 выполнена?

— Несколько сезонов назад выход в плей-офф считался бы достижением. Теперь это задача-минимум или даже нечто само собой разумеющееся. То есть с каждым сезоном «Динамо» прогрессирует. Само собой растут и амбиции. Любой спортсмен и руководитель ставит максимальные задачи. И мы, конечно, хотели для начала пройти первый раунд и потом дальше решать задачи по мере их поступления. К сожалению, пройти московское «Динамо», обладателей Кубка Континента, не получилось. Но все матчи были равными. Если не считать шайбы в пустые ворота, то всё решал один гол. Дважды играли в овертаймах. При более удачном стечении обстоятельств вполне могли бы пройти дальше.

Артём Каркоцкий Фото: hcdinamo.by

«Более обстоятельная встреча с Квартальновым впереди»

— Поясните ситуацию с контрактом главного тренера Дмитрия Квартальнова. Он подписывался по схеме «1+2»?

— Изначально был заключён контракт на три года по такой схеме.

— Есть ли у клуба желание продолжить сотрудничество с Дмитрием Вячеславовичем?

— В ближайшее время проанализируем сезон, подведём итоги и детально обсудим будущее.

— В целом вы уже общались с Квартальновым?

— Общались, но более обстоятельная встреча впереди.

«Прогресс нашей молодёжи — это одна из задач на сезон. С ней мы справились»

— Довольны ли вы игрой и прогрессом белорусских хоккеистов: Сушко, Липского, Мороза, Сотишвили, Кузнецова, Ковгорени, Пинчука, Пышкайло и других?

— Как я уже сказал, прогресс нашей молодёжи — это одна из задач на сезон. И можно сказать, что с ней мы справились. Значительно прибавили по сравнению с предыдущим сезоном Мороз, Сотишвили, Кузнецов, Ковгореня. Пышкайло, может, не так часто забрасывает, если сравнивать с Морозом или Пинчуком, но он выполняет очень много важной работы на льду.

— Согласны, что при Квартальнове молодые игроки начали прибавлять и заиграли интереснее?

— Повторюсь, и в прошлых сезонах у нас раскрывалась молодёжь, здорово заявляла о себе. Здесь самое главное, чтобы ребята после первых успехов продолжили упорно работать, ведь один сезон — это ещё не вершина. Мы ждём от них большего и уверены, что всё впереди. Главное — работать дальше на благо команды.

— Развитие собственной молодёжи – одна из задач «Динамо» в том числе в обозримом будущем?

— Определённо. Уже сказал, что такой вектор развития клуб выбрал несколько лет назад, когда пост генерального директора занимал Дмитрий Басков. Эта стратегия приносит свои плоды. Этот курс менять не собираемся. К тому же у нас прекрасно работает клубная вертикаль — от школы до главной команды страны.

Дмитрий Квартальнов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В целом легионеры хорошо проявили себя»

— Как оцените выступление и вклад в игру команды со стороны иностранных хоккеистов?

— Легионеры нужны, чтобы команда была конкурентоспособной, а также чтобы молодёжь перенимала их опыт как на льду, так и вне площадки. В целом легионеры хорошо проявили себя и справились со своими задачами.

— Согласен, многие выглядели здорово.

— Кёрран – лучший в лиге по блокшотам, болельщики признали его лучшим защитником, он был одним из лидеров на льду и в раздевалке. Энас – лучший бомбардир команды. Хэмилтон здорово влился в команду по ходу сезона. Помогали Калдис, Фриц и другие ребята.

— Заканчиваются контракты у Калдиса, Кёррана, Меркли, Ричи, Фергюсона, Хэмилтона, Энаса. С кем из этих легионеров в клубе хотели бы продлить соглашения?

— Энас и Хэмилтон уже продлили контракты. По остальным будем решать в ближайшее время.

«За четыре сезона Колосов из дебютанта превратился в лидера команды»

— Заканчивается контракт и у вратаря Колосова. Было желание сохранить его в Беларуси или Алексей твёрдо намерен уехать в «Филадельфию»?

— По условиям соглашения Алексей до конца сезона в Северной Америке может отправиться в «Филадельфию». Мы будем с ним и представителями клуба НХЛ на связи. За четыре сезона Колосов из дебютанта превратился в лидера команды и любимчика болельщиков. Разумеется, нам его судьба небезразлична.

— Канадец Таннер Фриц добавил динамовцам мощи и креатива. Можно ли назвать его приход одним из наиболее успешных трансферов за последнее время?

— Неслучайно мы сразу подписали его на несколько сезонов. Видны его уровень и профессионализм во всём. Уверен, в следующем сезоне он покажет себя ещё лучше. Всё-таки важно пройти с командой предсезонную подготовку.

Таннер Фриц Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Основин помог команде, Волков провёл все матчи в регулярке и плей-офф»

— Довольны ли вы приглашением россиянина Основина? Его контракт тоже завершится 30 апреля 2024 года.

— Нам нужен был опытный центральный нападающий. После старта регулярки удалось подписать Вячеслава Основина. В целом он помог команде. Было видно старание. Что касается будущего, то скоро примем решение.

— Другой россиянин – Александр Волков – должен был стать одним из лидеров минчан. Как вы считаете, у него получилось?

— Да. Он провёл все матчи в регулярке и плей-офф. Второй бомбардир команды и третий по силовым приёмам. Довольны его игрой и отношением к делу.

«На данный момент бюджет остался в прежних рамках»

— Как обстоят дела с бюджетом и финансированием минского «Динамо», всё в штатном режиме? Стоит ждать увеличения бюджета?

— На данный момент бюджет остался в прежних рамках. За последние годы у клуба появилось много новых партнёров. Бóльшую часть бюджета клуба уже давно составляет поддержка негосударственных организаций. Но всё равно всё, что мы имеем, — благодаря той значительной поддержке и вниманию, которое уделяет нам государство. И за это я хочу в очередной раз выразить огромную благодарность лично нашему президенту, ведь все мы понимаем, какое огромное внимание он уделяет развитию не только хоккея, но и всего спорта в нашей стране. И многие компании, подчеркну – негосударственные, понимая это, откликаются и оказывают нам помощь.

— Будет ли команда ставить перед собой на следующие сезоны более высокие задачи, чем просто выход в плей-офф КХЛ? Есть ли план развития клуба?

— Как я уже сказал, задача-минимум останется прежней – это выход в плей-офф. Но, принимая во внимание то, что команда прибавляет с каждым годом, растут и амбиции. И все уже ждут от нас преодоления первого раунда. Так что будем стремиться к этому. Есть план развития. На следующий сезон в составе уже есть 25 игроков с действующими контрактами. Будем точечно усиливать состав и развивать молодых хоккеистов.