Гендиректор «Динамо» Мн: на данный момент бюджет остался в прежних рамках

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий заявил, что бюджет клуба на следующий сезон остался неизменным.

«На данный момент бюджет остался в прежних рамках. За последние годы у клуба появилось много новых партнёров. Большую часть бюджета клуба уже давно составляет поддержка негосударственных организаций. Но всё равно всё, что мы имеем, – это благодаря той значительной поддержке и вниманию, которое уделяет нам государство.

И за это я хочу в очередной раз выразить огромную благодарность лично нашему президенту, ведь все мы понимаем, какое огромное внимание он уделяет развитию не только хоккея, но и всего спорта в нашей стране. И многие компании, подчеркну – негосударственные, понимая это, откликаются и оказывают нам помощь», — сказал Каркоцкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.