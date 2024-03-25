Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не станет оспаривать свою дисквалификацию за удар клюшкой по лицу форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегора в матче между командами, который прошёл 21 марта и завершился уверенной победой канадского коллектива (7:3), сообщает ESPN. Из зарплаты форварда «Кэпиталз» в качестве штрафа будет удержано $ 161,5 тыс.
Как сообщает ESPN, перед слушаниями в «Вашингтоне» ожидали дисквалификации на срок более шести игр из-за дисциплинарной истории Уилсона. Это девятая дисквалификация или штраф, которые форвард заработал за свою карьеру в НХЛ, состоящую из 746 матчей.
Сообщается, что дисквалификация Уилсона была ограничена шестью матчами, потому что его предыдущие дисквалификации не были связаны с фолами клюшкой и потому что это была его первая дисквалификация с мая 2021 года.