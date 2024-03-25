Том Уилсон не станет оспаривать свою дисквалификацию за удар клюшкой по лицу

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон не станет оспаривать свою дисквалификацию за удар клюшкой по лицу форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Ноа Грегора в матче между командами, который прошёл 21 марта и завершился уверенной победой канадского коллектива (7:3), сообщает ESPN. Из зарплаты форварда «Кэпиталз» в качестве штрафа будет удержано $ 161,5 тыс.

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Как сообщает ESPN, перед слушаниями в «Вашингтоне» ожидали дисквалификации на срок более шести игр из-за дисциплинарной истории Уилсона. Это девятая дисквалификация или штраф, которые форвард заработал за свою карьеру в НХЛ, состоящую из 746 матчей.

Сообщается, что дисквалификация Уилсона была ограничена шестью матчами, потому что его предыдущие дисквалификации не были связаны с фолами клюшкой и потому что это была его первая дисквалификация с мая 2021 года.