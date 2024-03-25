Виктор Козлов оценил игру Алексея Пустозёрова и назвал причину спада у хоккеиста

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру нападающего Алексея Пустозёрова и назвал причину спада игрока. 23-летний форвард в прошедшей регулярке набрал лишь 6 (1+5) очков в 38 матчах.

«Игра Пустозёрова? Если сравнить с началом сезона, как я на него рассчитывал, и он выходил в первой пятёрке с Хмелевски, был капитаном в товарищеском матче с Нижнекамском, – то ожидания от него были высокие. По ходу чемпионата возникали сложности и со статистикой, и с игровыми действиями. Мы подписали Ливо, Дроздов себя стал хорошо проявлять. Получилось так, что Пустозёров потерял место в топ-6. Дальше он поехал в «Торос» за игровой практикой и получил травму», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.