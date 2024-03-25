Баширов: в плей-офф я не сделал то, что надо было сделать. Может, с риском для карьеры

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что не сделал того, что надо было сделать, для помощи уфимской команде в серии первого раунда плей-офф с «Трактором».

«Какой урок из серии с «Трактором»? Как я уже писал, большая часть вины лежит на мне, и это не было проявлением эмоций. Я понимал в течение этой серии, в чём лично я сделал ошибку. Виктор Козлов говорил, что команда была заряжена и ни в чём не уступала, но иногда руководитель должен делать несколько больше, чем прописано в его служебных обязанностях. И эти вещи я не сделал.

Хоккеисты должны забивать голы, вратари – ловить, а руководитель – делать вещи, которые бы не мешали команде играть. Или он должен давать такую эмоциональную зарядку, которая бы помогла команде. Вот эти вещи я не дал в руки Виктору Николаевичу. Я не могу сейчас сказать, о чём я говорю, но мы это понимаем, мы это обсуждали. Я не сделал то, что надо было сделать, что выходит за рамки положенного, может, даже и с риском для собственной карьеры. Об этом я думал весь плей-офф, и итог плей-офф говорит о том, что это надо было сделать», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.