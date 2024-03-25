Виктор Козлов поделился мнением о трансферных планах «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о трансферных планах уфимского клуба.

«При подписании контрактов я не использую такие аргументы (вопрос про то, что все легионеры «Салавата Юлаева» хотят работать с Козловым и хорошо к нему относятся. – Прим. «Чемпионата»), это не моё поле деятельности. Я работаю с игроками, у меня есть пожелания, которые я высказываю Ринату Рашитовичу (генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов. – Прим. «Чемпионата»), а он прислушивается к моему мнению.

Несколько позиций рассматриваем под усиление. Надо понять, кто продлит контракт, а кто нет. Нужно брать тех игроков, которые сильнее, чем те, что есть у нас. Николай Кулёмин думает и принимает решение, что ему дальше делать.

Нужен ли чистый атакующий защитник «Салавату Юлаеву»? Если глобально говорить, то такие игроки нужны и помогут. Но есть ли они на рынке? Мы пока не видим, в том числе легионеров. Атакующий защитник – это важная часть команды. Если только Мухамадуллин вернётся», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.