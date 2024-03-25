NHL Network представил возможный вариант сборной Канады на Олимпийские игры — 2026

Американский телеканал NHL Network в своих соцсетях опубликовал возможный состав канадской сборной на Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии.

По их мнению, стартовая пятёрка выглядела бы так: Брейден Пойнт — Коннор Макдэвид — Зак Хайман в тройке нападения, Девон Тэйвз и Кейл Макар — пара защитников. В качестве основного голкипера — Эдин Хилл.

«Как думаете, какую медаль завоевала бы эта команда на Олимпиаде-2026?» — написано в посте.

Фото: NHL Network

Фото: NHL Network

Отметим также, что во втором звене два самых возрастных игрока — нападающие Сидни Кросби (36) и Брэд Маршан (35).

Напомним, игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не принимали участия в последних двух Олимпиадах — в 2018 году в Пхёнчхане и в 2022-м в Пекине.

Последний раз, когда энхаэловцы были допущены до Олимпийских игр, был в 2014 году в Сочи. Тогда сборная Канады выиграла золотые медали.