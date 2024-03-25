Рябыкин: у СКА была молодая команда, многим не хватило опыта, было много травмированных

Бывший главный тренер «Витязя» и «Авангарда» Дмитрий Рябыкин подвёл итоги серии между СКА и «Автомобилистом».

«Честно говоря, не думал, что серия завершится в пяти играх. В четвёртом матче в Екатеринбурге СКА выиграл, и, казалось, перехватил инициативу. В этой серии во многом определяющим оказалось то, кто откроет счёт. В любом случае у СКА очень молодая команда, много своих воспитанников, которые буквально за один сезон сделали большой шаг вперёд, стали ключевыми игроками одного из сильнейших клубов КХЛ. Да, кому-то не хватило опыта, но и не стоит забывать, что у СКА слишком много оказалось травмированных по ходу первого раунда плей-офф. Особенно, не хватало Никишина. Если питерцы сумеют сохранить костяк, в следующим году команда будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина», — сказал Рябыкин «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 25 марта, СКА уступил «Автомобилисту» со счётом 4:5 и завершил сезон-2023/2024, проиграв серию со счётом 1-4.