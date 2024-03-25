Крикунов: Ротенберг должен остаться на посту главного тренера СКА

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов подвёл итоги серии второго раунда плей-офф СКА – «Автомобилист» (1-4).

«СКА — одна из самых молодых команд в КХЛ, и, несмотря на поражение от «Автомобилиста» во втором раунде плей-офф, я считаю, что наставник команды Роман Ротенберг должен остаться на своём посту. Армейцы по ходу нынешнего плей-офф столкнулись с массой сложностей – это и травмы, и порой весьма странное судейство, когда команда больше атакует и чаще при этом играет в меньшинстве. Но самое главное, что в СКА много молодых ребят, им доверяют, и они набираются опыта в КХЛ. Поверьте, для молодого парня играть в одном из сильнейших клубов лиги – это отличный опыт и большие перспективы. У СКА абсолютно правильная стратегия по развитию своих воспитанников, отличная клубная вертикаль, позволяющая ребятам расти. В то время, когда многие клубы делают акцент на легионеров, СКА развивает российских игроков. Это будущее нашего хоккея», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Ранее в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда гостей. Эта победа позволила екатеринбуржцам пройти в полуфинал Кубка Гагарина впервые в своей истории.