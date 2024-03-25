Главный тренер «Автомобилиста» объяснил, за счёт чего удалось перевернуть игру со СКА

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, как команде удалось отыграться с 2:4 в матче со СКА.

«Здорово, что забили большинство. На третий период поменяли звенья, выпустили Да Косту в первом звене, и оно сразу гол забило. Попросили в третьем периоде ребят сыграть покороче смены. Ну и гол со стандарта, здорово, что забили, во время паузы обсудили это.

Прорыв Макеева? Он один из лидеров команды. Вся команда играла на него, звено ему помогало, здорово, что он забил нужные голы. А так выделять никого не хочу, в концовке, например, Воробьёв заблокировал бросок, тоже очень сильно помогал.

Замена вратаря встряхнула команду. Галкин здорово отыграл. Аликин тоже отыграл хорошо, у СКА хорошие нападающие, тяжело ему было эти броски поймать, где-то мы упустили этот момент. Тренер вратарей увидел, что нужно поменять, нагрузили Аликина сильно. И я подумал, что нужно команду встряхнуть», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, сегодня, 25 марта, «Автомобилист» победил СКА со счётом 5:4 и впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-1.