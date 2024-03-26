«С уровнем СКА должны были забирать. Наша игра была». Гальченюк о матче с «Автомобилистом»

Нападающий СКА Алекс Гальченюк прокомментировал поражение в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором петербуржцы уступили «Автомобилисту» 4:5.

«По ходу матча вели со счётом 4:2? Конечно, это наша игра была. Не докрутили до конца. Можно много говорить о такой плотной игре. Инициатива была на нашей стороне. С уровнем нашей команды должны были забирать, но… Усвоим урок и пойдём дальше. Можно много говорить, многое обсуждать, но… Это наша игра была», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, после вчерашнего поражения СКА завершил сезон-2023/2024, проиграв серию со счётом 1-4. Это первый за 10 лет вылет петербуржцев в четвертьфинале Кубка Гагарина.