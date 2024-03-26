Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гальченюк: СКА до конца верил, что переведёт серию с «Автомобилистом» в седьмой матч

Гальченюк: СКА до конца верил, что переведёт серию с «Автомобилистом» в седьмой матч
Комментарии

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, что команда до конца верила, что сможет переломить четвертьфинальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Автомобилистом».

«Автомобилист» что-то неразрешимое предложил? Не знаю. 0-3 горели, потом одну зацепили. Верили, что нужна была одна победа, и вернёмся в серию. Одну выиграли, сегодня цепляй и… До конца верили, что сравняем серию и переведём в седьмую игру», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Вчера в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, екатеринбуржцы одержали четвёртую победу в серии и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.

Материалы по теме
«Всех достали мы с ЦСКА в полуфинале. Ну, вот». Игроки СКА – о сенсационном вылете
«Всех достали мы с ЦСКА в полуфинале. Ну, вот». Игроки СКА – о сенсационном вылете
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android