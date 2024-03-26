Гальченюк: СКА до конца верил, что переведёт серию с «Автомобилистом» в седьмой матч

Нападающий СКА Алекс Гальченюк рассказал, что команда до конца верила, что сможет переломить четвертьфинальную серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Автомобилистом».

«Автомобилист» что-то неразрешимое предложил? Не знаю. 0-3 горели, потом одну зацепили. Верили, что нужна была одна победа, и вернёмся в серию. Одну выиграли, сегодня цепляй и… До конца верили, что сравняем серию и переведём в седьмую игру», — сказал Гальченюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Вчера в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, екатеринбуржцы одержали четвёртую победу в серии и вышли в полуфинал Кубка Гагарина.