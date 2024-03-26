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Плющев — об «Автомобилисте»: тактически они были хитрее и более гибкими

Плющев — об «Автомобилисте»: тактически они были хитрее и более гибкими
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о преимуществах «Автомобилиста», которые позволили команде обыграть СКА в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина (4-1).

«Автомобилист» был более гибким, нежели СКА? Практика это доказала. Я видел, как по ходу второго матча екатеринбуржцы перестроились, что позволило им выиграть тот тяжёлый матч. Тактически они были хитрее и более гибкими», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, вчера, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда гостей. Эта победа позволила екатеринбуржцам пройти в полуфинал Кубка Гагарина впервые в истории.

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