Плющев — об «Автомобилисте»: тактически они были хитрее и более гибкими

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о преимуществах «Автомобилиста», которые позволили команде обыграть СКА в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина (4-1).

«Автомобилист» был более гибким, нежели СКА? Практика это доказала. Я видел, как по ходу второго матча екатеринбуржцы перестроились, что позволило им выиграть тот тяжёлый матч. Тактически они были хитрее и более гибкими», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, вчера, 25 марта, в Санкт-Петербурге завершился пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграла команда гостей. Эта победа позволила екатеринбуржцам пройти в полуфинал Кубка Гагарина впервые в истории.