Валерий Каменский прокомментировал выход «Трактора» и «Автомобилиста» в полуфинал плей-офф

Член правления ФХР и вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о первых двух полуфиналистах текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Положительный ли сигнал, что команды типа «Трактора» и «Автомобилиста» заходят так далеко, а топ-клубы рано вылетают? У нас идёт работа, чтобы все команды были равные и борьба была одинаковая. Идёт работа КХЛ над этим. Наверное, у нас получается, когда непредсказуемо, кто выиграет, а кто проиграет. Это, наверное, главное в хоккее. Этим он и красив», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Автомобилист» выиграл серию у СКА со счётом 4-1, а «Трактор» обыграл московское «Динамо» всухую — 4-0. Екатеринбуржцы впервые прошли дальше второго раунда Кубка Гагарина, а челябинцы уже доходили до финала.