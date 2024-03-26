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Валерий Каменский прокомментировал выход «Трактора» и «Автомобилиста» в полуфинал плей-офф

Валерий Каменский прокомментировал выход «Трактора» и «Автомобилиста» в полуфинал плей-офф
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Член правления ФХР и вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о первых двух полуфиналистах текущего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Положительный ли сигнал, что команды типа «Трактора» и «Автомобилиста» заходят так далеко, а топ-клубы рано вылетают? У нас идёт работа, чтобы все команды были равные и борьба была одинаковая. Идёт работа КХЛ над этим. Наверное, у нас получается, когда непредсказуемо, кто выиграет, а кто проиграет. Это, наверное, главное в хоккее. Этим он и красив», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Автомобилист» выиграл серию у СКА со счётом 4-1, а «Трактор» обыграл московское «Динамо» всухую — 4-0. Екатеринбуржцы впервые прошли дальше второго раунда Кубка Гагарина, а челябинцы уже доходили до финала.

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