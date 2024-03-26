Известный арбитр проанализировал спорные эпизоды решающей игры серии СКА — «Автомобилист»

Арбитр международной категории Александр Зайцев проанализировал спорные эпизоды решающей пятой игры серии СКА — «Автомобилист» (4:5).

«Претензии были по двум эпизодам. Сначала про подножку вратаря, которую он совершил. Таковы, к сожалению, правила: вне зависимости от того, сыграл ли хоккеист в шайбу или нет, если он после этого роняет человека, то это подножка. Поэтому там 100%-ное удаление.

Что касается момента с прижатием шайбы Воробьёвым. Судьи находились рядом, они поступили правильно. Вот в каком смысле: если бы игроки СКА не начали выковыривать из-под него эту шайбу, то есть просто стояли бы и всё, ждали бы, когда судья свистнет — тогда бы прозвучал свисток. Но так они пытались выковырять из-под него шайбу. Пока они выковыривали, закончилось время. Вот и всё. Вот почему не прозвучал свисток», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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