«Не уверен, что это правильное решение». Вайсфельд — о засчитанном голе «Авангарда»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил гол нападающего «Авангарда» Томаша Юрчо в ворота «Локомотива» в пятом матче серии. Форвард замкнул прострел партнёра по команде коньком. Арбитры матча не усмотрели в данном эпизоде умышленного движения коньком и засчитали шайбу, даже без видеопросмотра.
«Я не уверен, что это правильное решение. Возможно, гол засчитали, потому что не было футбольного движения «kicking actions». Я не знаю, какие сейчас у судей рекомендации. Подробно разберём данный эпизод в программе «Судейская» вместе с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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