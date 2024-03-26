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«Не уверен, что это правильное решение». Вайсфельд — о засчитанном голе «Авангарда»

«Не уверен, что это правильное решение». Вайсфельд — о засчитанном голе «Авангарда»
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Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил гол нападающего «Авангарда» Томаша Юрчо в ворота «Локомотива» в пятом матче серии. Форвард замкнул прострел партнёра по команде коньком. Арбитры матча не усмотрели в данном эпизоде умышленного движения коньком и засчитали шайбу, даже без видеопросмотра.

«Я не уверен, что это правильное решение. Возможно, гол засчитали, потому что не было футбольного движения «kicking actions». Я не знаю, какие сейчас у судей рекомендации. Подробно разберём данный эпизод в программе «Судейская» вместе с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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