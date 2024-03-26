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Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» в пятом матче серии с «Авангардом»

Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» в пятом матче серии с «Авангардом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Авангардом» (2:4).

«Мы сегодня такие голы пропускали, в больших играх такие вещи делать нельзя, поэтому результат такой. Готовимся к следующей игре.

«Локомотив» допустил много ошибок, чем воспользовался «Авангард». С чем это связано? «Авангард» — мастеровитая команда. Слабину кто-то сильно дал, вот и всё. Здесь всё просто, хоккей игра двух команд. Одна команда допускает слабость, другая её реализует. Это то, что сегодня и произошло.

Звягин анонсировал изменения в тактике. Вы это почувствовали? Если Сергей расскажет, какие изменения произошли, я их прокомментирую. А так, зачем? У нас серия продолжается», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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