Никитин прокомментировал поражение «Локомотива» в пятом матче серии с «Авангардом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в пятом матче серии с «Авангардом» (2:4).
«Мы сегодня такие голы пропускали, в больших играх такие вещи делать нельзя, поэтому результат такой. Готовимся к следующей игре.
«Локомотив» допустил много ошибок, чем воспользовался «Авангард». С чем это связано? «Авангард» — мастеровитая команда. Слабину кто-то сильно дал, вот и всё. Здесь всё просто, хоккей игра двух команд. Одна команда допускает слабость, другая её реализует. Это то, что сегодня и произошло.
Звягин анонсировал изменения в тактике. Вы это почувствовали? Если Сергей расскажет, какие изменения произошли, я их прокомментирую. А так, зачем? У нас серия продолжается», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 марта 2024
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