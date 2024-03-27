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Два очка Тарасенко и Куликова не помогли «Флориде» избежать поражения в матче с «Бостоном»

Два очка Тарасенко и Куликова не помогли «Флориде» избежать поражения в матче с «Бостоном»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Родригес (Барков, Тарасенко) – 00:27     1:1 Макэвой (Грызлик, Заха) – 17:43     2:1 Райнхарт (Луостаринен, Куликов) – 18:56     2:2 Пастрняк (Макэвой) – 35:59     3:2 Вераге (Экман-Ларссон, Ткачук) – 49:53     3:3 Фредерик (Маршан, Свейман) – 55:38 (pp)     3:4 Заха (Пастрняк, Уозерспун) – 57:39    

В составе победителей отличились Давид Пастрняк, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Павел Заха.

За «Флориду» голами отметились Эван Родригес, Сэм Райнхарт и Картер Вераге. Российские игроки «Флориды» Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов записали на свой счёт по одной результативной передаче.

«Флорида» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В активе команды 97 очков в 72 матчах. «Бостон» занимает второе место на Востоке, набрав 99 очков в 73 встречах.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Бостон» встретится с «Тампой».

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