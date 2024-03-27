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«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Виннипег», у Коннора Макдэвида две голевые передачи

«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Виннипег», у Коннора Макдэвида две голевые передачи
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Сегодня, 27 марта, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0 – ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Эпплтон (Коннор, Лаури) – 24:43     1:1 Драйзайтль (Фёгеле, Макдэвид) – 31:46     1:2 Браун (Экхольм, Сеси) – 33:29     1:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 46:10 (pp)     2:3 Диллон (Шайфли, Пионк) – 49:39     3:3 Монахан (Элерс, Пионк) – 50:39     3:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 61:22    

В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзатль, Коннор Браун, Райн Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман. На счету нападающего Коннора Макдэвида две голевые передачи.

За «Виннипег» голами отличились Мэйсон Эпплтон, Бренден Диллон, Шон Монахан. Российский нападающий Владислав Наместников принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

После 70 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 90 очками. «Виннипег» расположился на четвёртой строчке, набрав 94 очка в 72 играх.

Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз», а «Виннипег» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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