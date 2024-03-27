«Эдмонтон» в овертайме обыграл «Виннипег», у Коннора Макдэвида две голевые передачи

Сегодня, 27 марта, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0 – ОТ).
В составе «Эдмонтона» заброшенными шайбами отметились Леон Драйзатль, Коннор Браун, Райн Ньюджент-Хопкинс и Зак Хайман. На счету нападающего Коннора Макдэвида две голевые передачи.
За «Виннипег» голами отличились Мэйсон Эпплтон, Бренден Диллон, Шон Монахан. Российский нападающий Владислав Наместников принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.
После 70 матчей «Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции с 90 очками. «Виннипег» расположился на четвёртой строчке, набрав 94 очка в 72 играх.
Следующий матч «Эдмонтон» проведёт с «Лос-Анджелес Кингз», а «Виннипег» сыграет с «Вегас Голден Найтс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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