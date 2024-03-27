Панарин сравнялся с Литчем и вышел на шестое место в истории «Рейнджерс» по очкам за сезон

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0).

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин записал на свой счёт три результативные передачи.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 32-летнего форварда стало 102 (43+59) очков в текущей регулярке. Этот результат помог россиянину сравняться с Брайаном Литчем и выйти на шестое место в истории «синерубашечников» по очкам за сезон. Всего одно очко Панарина отделяет от Майка Роджерса (103 очка в сезоне-1981/1982), занимающего пятую строчку в этом списке.

Лидером всех времён по очкам за сезон в истории «Рейнджерс» является легендарный Яромир Ягр (123 очка в сезоне-2005/2006).