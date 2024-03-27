Маккиннон набрал очки в 35-м домашнем матче подряд. До рекорда всех времён — пять игр

В Денвере (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:2).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, этот домашний матч стал 35-м подряд для канадца, в котором он не ушёл со льда без набранного очка. По этому показателю 28-летний нападающий занимает второе место в истории НХЛ, уступая лишь легендарному Уэйну Гретцки, который в сезоне-1988/1989 выдал 40-матчевую очковую серию в домашних играх.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Маккиннона 123 (45+78) очка в 72 матчах. Он делит первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона с российский форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым.