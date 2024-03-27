Маккиннон вновь сравнялся с Кучеровым в гонке за первое место среди бомбардиров сезона НХЛ

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Монреаль Канадиенс» (1:2).

Звёздный нападающий хозяев Натан Маккиннон отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, по итогам этого матча на счету 28-летнего канадца стало 123 (45+78) очка в нынешнем сезоне. Маккиннон вновь сравнялся с российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым в гонке за первое место среди бомбардиров нынешней регулярки. Третье место занимает лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (119).

Отметим, что «Тампа» и «Колорадо» уже не сыграют друг с другом в этом регулярном чемпионате. Единственная стадия, на которой эти команды ещё могут встретиться в этом сезоне, — финал Кубка Стэнли.

Напомним, регулярный чемпионат завершается в середине апреля.