Голы Костина и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»

На стадионе «Эй-Эй Пи-центр» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Со счётом 6:6 победу одержала команда гостей.

В составе «Шаркс» голами отличились российские нападающие Александр Барабанов и Клим Костин.

У «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Джейми Бенн, на счету Джейсона Робертсона и Уайтта Джонса дубли.

Для Костина эта шайба стала седьмым очком за «Сан-Хосе». Таким образом, теперь у него в сезоне 42 проведённые встречи и 43 набранных очка (22+21).

Сейчас «Даллас» является лидером Западной конференции, имея на счету 99 очков после 73 игр.

«Сан-Хосе» занимают последнее, 16-е, место в той же конференции, набрав 40 очков в 71 матче.