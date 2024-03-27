Голы Костина и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» обыграть «Даллас»
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На стадионе «Эй-Эй Пи-центр» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сан-Хосе Шаркс» и «Даллас Старз». Со счётом 6:6 победу одержала команда гостей.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн) – 12:06 (sh) 0:2 Марчмент (Стил) – 16:28 0:3 Робертсон – 20:14 1:3 Барабанов (Эклунд, Рутта) – 20:54 2:3 Эклунд (Бордело, Гранлунд) – 22:00 (pp) 2:4 Бенн (Джонстон, Лундквист) – 28:05 3:4 Костин (Гранлунд) – 28:58 3:5 Джонстон (Бенн, Павелски) – 30:13 3:6 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 51:45 (pp)
В составе «Шаркс» голами отличились российские нападающие Александр Барабанов и Клим Костин.
У «Далласа» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Марчмент, Джейми Бенн, на счету Джейсона Робертсона и Уайтта Джонса дубли.
Для Костина эта шайба стала седьмым очком за «Сан-Хосе». Таким образом, теперь у него в сезоне 42 проведённые встречи и 43 набранных очка (22+21).
Сейчас «Даллас» является лидером Западной конференции, имея на счету 99 очков после 73 игр.
«Сан-Хосе» занимают последнее, 16-е, место в той же конференции, набрав 40 очков в 71 матче.
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