Все результаты игрового дня НХЛ 27 марта
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Сегодня, 27 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче. Встреча завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0). Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и достиг отметки в 100 очков за сезон.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Конечны, Санхайм) – 22:58 0:2 Пилинг (Лотон, Замула) – 31:39 (pp) 1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 35:28 (pp) 2:2 Бродзински (Какко) – 41:23 3:2 Лафреньер – 42:57 3:3 Конечны – 46:45 4:3 Трочек (Зибанеджад) – 49:34 (sh) 4:4 Типпетт (Фрост) – 51:45 5:4 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 53:59 5:5 Фёрстер – 56:29 6:5 Фокс (Трочек, Панарин) – 60:36
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Пульюярви (Эллер, Пуустинен) – 22:41 1:1 Орлов – 31:17 2:1 Раст (Кросби) – 38:09 3:1 О'Коннор (Кросби) – 58:04 4:1 Кросби – 59:37
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дауд (Дженсен, Маленстин) – 22:09 1:1 Дебринкэт (Питри, Комфер) – 24:53 1:2 Перрон (Комфер, Ларкин) – 39:17 (pp) 2:2 Макмайкл (Оши, Фехервари) – 40:35 3:2 Строум (Карлсон, Пасиоретти) – 44:49 3:3 Кейн (Дебринкэт) – 54:40 4:3 Строум (Карлсон, Лапьер) – 61:55
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Родригес (Барков, Тарасенко) – 00:27 1:1 Макэвой (Грызлик, Заха) – 17:43 2:1 Райнхарт (Луостаринен, Куликов) – 18:56 2:2 Пастрняк (Макэвой) – 35:59 3:2 Вераге (Экман-Ларссон, Ткачук) – 49:53 3:3 Фредерик (Маршан, Свейман) – 55:38 (pp) 3:4 Заха (Пастрняк, Уозерспун) – 57:39
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бертуцци (Доми, Броди) – 01:04 1:1 Хьюз (Братт, Хишир) – 04:25 1:2 Хишир (Братт, Майер) – 17:56 2:2 Нюландер (Тимминс, Нис) – 23:14 3:2 Мэттьюс (Любушкин, Броди) – 24:51 3:3 Майер (Братт, Хишир) – 25:35 3:4 Уиллман (Лазар, Тирни) – 33:05 3:5 Хьюз (Лазар) – 56:47 3:6 Хьюз (Лазар, Смит) – 58:51
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Эпплтон (Коннор, Лаури) – 24:43 1:1 Драйзайтль (Фёгеле, Макдэвид) – 31:46 1:2 Браун (Экхольм, Сеси) – 33:29 1:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 46:10 (pp) 2:3 Диллон (Шайфли, Пионк) – 49:39 3:3 Монахан (Элерс, Пионк) – 50:39 3:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 61:22
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Айкел, Маршессо) – 02:45 0:2 Хауден (Манта, Карлссон) – 05:08 0:3 Теодор (Коттер, Стивенсон) – 16:43 1:3 Янковски (Евангелиста, Лозон) – 34:33 1:4 Карлссон (Ханифин, Манта) – 39:03 2:4 О'Райлли (Нюквист) – 45:52 3:4 Форсберг (Цукер, Янковски) – 52:17 4:4 Нюквист (О'Райлли, Форсберг) – 52:57 (pp) 5:4 Йози (О'Райлли, Форсберг) – 60:40
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Джонс (Курашев, Бедард) – 03:35 (pp) 2:0 Дикинсон (Андерсон, Слаггерт) – 15:15 3:0 Дикинсон (Андерсон, Слаггерт) – 44:15 3:1 Уигар (Кадри, Зари) – 52:25
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Маккиннон (Рантанен, Тэйвз) – 00:43 1:1 Судзуки (Слафковски, Савар) – 00:52 1:2 Армиа (Ньюхук, Гуле) – 14:53
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Толванен (Бенирс, Олексяк) – 07:50 2:0 Эберле – 16:51 (pp) 3:0 Бьёркстранд (Толванен, Бенирс) – 25:08 (pp) 4:0 Бенирс (Толванен) – 35:55
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Дженнер (Годро, Веренски) – 11:45 (pp) 1:1 Маччелли (Дурзи, Келлер) – 34:45 (pp) 2:1 Доан – 36:33 2:2 Веренски (Дженнер, Годро) – 39:21 (pp) 3:2 Доан (Маччелли, Кесселринг) – 51:32 4:2 Бьюгстад (Шмальц, Дурзи) – 54:49 5:2 Шмальц (Веймелка) – 56:02 (sh) 6:2 Гюнтер – 59:49 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн) – 12:06 (sh) 0:2 Марчмент (Стил) – 16:28 0:3 Робертсон – 20:14 1:3 Барабанов (Эклунд, Рутта) – 20:54 2:3 Эклунд (Бордело, Гранлунд) – 22:00 (pp) 2:4 Бенн (Джонстон, Лундквист) – 28:05 3:4 Костин (Гранлунд) – 28:58 3:5 Джонстон (Бенн, Павелски) – 30:13 3:6 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 51:45 (pp)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 100 очками после 72 встреч. После сегодняшней победы, теперь лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 99 очков за 73 матча.
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