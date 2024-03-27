Все результаты игрового дня НХЛ 27 марта

Сегодня, 27 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

«Нью-Йорк Рейнджерс» на своём стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче. Встреча завершилась со счётом 6:5 в овертайме (0:0, 1:2, 4:3, 1:0). Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и достиг отметки в 100 очков за сезон.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» с 100 очками после 72 встреч. После сегодняшней победы, теперь лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 99 очков за 73 матча.