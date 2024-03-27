«Ещё года три будет рвать НХЛ». Известный агент — об игре Овечкина за «Вашингтон»

Известный агент Шуми Бабаев высказал мнение о результативности Александра Овечкина.

«Я говорил, что не надо переживать за него, а то все панику поднимали. Никуда результативность Александра Овечкина не денется, а волны в игре у всех бывают. На классе и опыте он ещё года три будет рвать эту лигу. Вчера у Саши получилось без голов, но до этого штамповал дубли», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Овечкин забивал на протяжении пяти игр, оформил три дубля, забросил восемь шайб. Также на его счету одна передача, и в общей сложности форвард набрал девять очков. Сегодня, 27 марта, в матче с «Детройтом» результативная серия российского форварда прервалась.

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