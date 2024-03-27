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Известный агент оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф НХЛ

Известный агент оценил шансы «Вашингтона» на попадание в плей-офф НХЛ
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Известный агент Шуми Бабаев высказался о шансах «Вашингтон Кэпиталз» пройти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«У «Вашингтона» впереди тяжёлый график. В команде почувствовали, что можно зацепиться, стараются, бьются. Вчера и у «Филадельфии» была сумасшедшая игра с «Рейнджерс». «Кэпиталз» выиграли важный матч у «Детройта», это основные конкуренты в борьбе за плей-офф, важно набирать очки. Надо поднапрячься, видно, что команда играет, тренер хороший. Кузя (Евгений Кузнецов. – Прим «Чемпионата») хвалил его. Будем надеяться, что всё получится», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, после 71 матча «Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции с 81 очком. «Детройт» расположился на девятой строчке той же конференции, набрав 79 очков в 72 играх.

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