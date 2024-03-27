Агент Хмелевски заявил, что игрок ещё не договорился о новом контракте с «Салаватом»

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски в КХЛ, заявил, что договорённости с уфимским клубом о продлении контракта ещё нет.

«Договорённости по продлению контракта с «Салаватом Юлаевым» пока нет», – сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, контракт Хмелевски с клубом из столицы Башкортостана рассчитан до 30 апреля нынешнего года. В текущем плей-офф он провёл все шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина в серии из шести матчей.