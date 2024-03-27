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Обладатель Кубка Гагарина назвал главные причины раннего вылета московского «Динамо»

Обладатель Кубка Гагарина назвал главные причины раннего вылета московского «Динамо»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко назвал главные причины раннего вылета бело-голубых из плей-офф КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина «Динамо» в четырёх матчах уступило челябинскому «Трактору».

«Главная причина раннего вылета «Динамо»? Короткая лавка и вратарская позиция. Не будем скрывать. К сожалению, не помогли вратари в нужный момент. «Динамо» достаточно легко пропускало голы. Очень легко. Нужна была помощь, но, к сожалению, её не было», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Прошедший регулярный чемпионат КХЛ «Динамо» завершило на первом месте в лиге, завоевав Кубок Континента.

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