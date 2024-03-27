Вратарь «Ак Барса» — о вылете от «Автомобилиста»: мы играли на равных, им больше везло

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов оценил поражение в первом раунде плей-офф от «Автомобилиста» в пяти матчах и заявил, что решающее значение в серии имела удача.

«Что касается нашей с ними серии, то отмечу везение. «Автомобилисту» больше везло, удача была на их стороне чаще, чем у нас. В принципе, мы играли на равных. Результат решали детали матчей: удаления, большинство, самоотдача. В этих компонентах да, они были лучше. Мы постарались сделать выводы правильные по окончании серии с «Автомобилистом», долго думали над тем, что пошло не так. Сейчас даже оборачиваться в прошлое не хочется», — цитирует Мифтахова «Татар-информ».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Ак Барс» занял четвёртое местое в таблице Восточной конференции КХЛ. По завершении сезона команду покинул главный тренер Зинэтула Билялетдинов.