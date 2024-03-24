Новая эра. В «Ак Барсе» после смены тренера грядёт масштабная перестройка

В Казани уходит эпоха. На официальной пресс-конференции клуба Зинэтула Билялетдинов сделал заявление, что покинет пост главного тренера «Ак Барса» сразу после истечения действующего контракта (до 30.04.2024). По сути, осталась формальность, но её в соответствии с регламентом нужно соблюсти, так как досрочно никто соглашения с мэтром отечественного тренерского цеха не закрывал.

«Должен сказать, что я очень много проработал тренером и работа мне эта очень нравится. Это то, что я люблю, то, чему меня учили, чему я сам учился, получал удовольствие от своей работы. Но эта работа требует больших сил, эмоций, в общем-то, большая ответственность. Думаю, для меня будет лучше, если я буду работать в хоккее, но в каком-то другом формате. У нас была договорённость, что я только на один сезон подписываю», — заявил Зинэтула Хайдярович журналистам.

13 марта 2024 года Билялетдинову исполнилось 69 лет: возраст солидный. Дальние перелёты выматывают, а на лёд специалист в последнее время и так практически не выходил – всю работу за него выполняли помощники. Однако покидать систему казанцев с концами, как видим, тренер не намерен. Напомним, при Олеге Знарке именно Билялетдинов занимал должность советника генерального менеджера Марата Валиуллина. Видимо, сейчас Билл, как называют тренера болельщики, хочет вернуться на пригретое место. Ответственности, по сути, никакой, а зарплата продолжит капать. Но, учитывая опыт и заслуги Зинэтулы Хайдяровича перед «Ак Барсом» и всем отечественным хоккеем, подобную ставку он, безусловно, заслужил. Особенно если у самого есть желание. Авторитет Билялетдинова в Казани непоколебим.

Зинэтула Билялетдинов Фото: РИА Новости

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Уже сейчас можно смело сказать, что клубу необходима глобальная перестройка. После провала в регулярном чемпионате, а затем и оглушительного вылета из плей-офф чистка назрела не только в тренерском штабе, но и в составе. У кого из неограниченно свободных агентов заканчиваются контракты? Это вратарь Билялов, защитники Адамчук и Марченко, нападающие Галиев, Кагарлицкий, Кошелев, Лукоянов, Петров, Радулов, Семёнов. Список солидный, а ведь есть ещё не проходивший в состав американец Барбер с контрактом на следующий сезон и ветераны Войнов с Шипачёвым с аналогичными соглашениями.

«С кем планируем расстаться? Наверное, некорректно так говорить за полтора месяца до окончания контрактов. Представители игроков знают. Клубы тоже каждое слово читают. Это тоже определённые хитрости. Фамилии называть не буду, но многих игроков на истекающих контрактах постараемся сохранить. Дыняк? Контракт был подписан в январе, это продление. Если бы он был подписан в декабре, это было бы официально, а так это будет продление после 30 апреля», — сказал генменеджер казанцев Валиуллин.

Кто останется, а с кем будут прощаться, зависит от решения по новому главному тренеру «Ак Барса». Основным кандидатом на вакантную должность является Илья Воробьёв, дважды выигрывавший Кубок Гагарина с «Металлургом» и ещё дважды игравший в финале. Илья Петрович умеет находить общий язык со звёздными и опытными игроками, имеет большой послужной список, в том числе в сборной России. В общем, всё то, что нужно для работы в топ-клубе.

ИЛЬЯ ВОРОБЬЁВ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть на тренерском рынке и Андрей Назаров, один из лучших в стране антикризисных тренеров-мотиваторов, способный как следует встряхнуть команду и заставить шевелиться всех, включая главных звёзд. В кулуарах прошли слухи и про Алексея Кудашова, чьё «Динамо» во втором раунде проиграло серию «Трактору» со счётом 0-4.

В общем, претенденты на вакантный пост всегда найдутся, тем более что зарплата в Казани хорошая, а для работы созданы все условия, которые справедливо считают одними из лучших в стране. Все большие решения в республиканских командах принимаются на самом верху, поэтому болельщикам нужно набраться терпения. Но сильно затягивать с новым назначением в столице Татарстана не будут – это не в интересах клуба. Нужно начинать формировать состав на следующий сезон, просматривать молодёжь из системы, заниматься другими вопросами, непосредственно связанными с главным тренером. Поэтому устные договорённости с новым человеком однозначно будут достигнуты до официального окончания контракта Билялетдинова.