Защитник «Нефтехимика»: этот плей-офф КХЛ непредсказуемый и привлекает зрителей

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Илья Хохлов оценил серию второго раунда плей-офф между магнитогорским «Металлургом» и «Спартаком и отметил игру вратарей обоих клубов. «Металлург» выиграл оба первых матча в Магнитогорске, а «Спартак» сравнял счёт в серии после двух домашних матчей в Москве.

«Мне кажется, «Металлург» силён за счёт быстрых атак. Хоккей Разина — это использование контратак. У них скоростные нападающие, хотя «Спартак» им в скорости не уступает. Пятый матч обычно определяющий, кто выиграет серию. Но в этой паре и до семи матчей команды могут дойти.

Отмечу классную игру вратарей у обоих клубов. Набоков в трёх матчах пропустил одну шайбу. Николаев тоже выручает, от их игры многое будет зависеть. У «Металлурга» большинство чуть хромает. Много попыток, но забить не могут, красно-белые тоже не реализуют. Я всё-таки думаю, ребята в этой серии будут играть до последнего. Не могу сказать, кто выиграет в этой серии. Победит сильнейший, потому что этот плей-офф непредсказуемый, и тем он привлекает зрителей», — цитирует Хохлова Legalbet.

Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 28 марта. Примечательно, что в серии двух атакующих команд два матча закончились со счётом 1:0.